Первая победа в копилке! Эксперт составил прогноз Российской сборной на ЧМ-2019 по хоккею

12 мая в 13:15 Российская сборная сыграет с австрийскими хоккеистами и попытается их разбить, прокладывая себе путь к чемпионству.

Первая победа с легкостью упала в копилку российских наград со стартового хоккейного матча, но не без ложки дегтя в бочке меда – на последних трех минутах игроки окончательно расслабились и пропустили две шайбы. Россия победила норвежцев, но не всухую, как предполагалось. Каков шанс продолжить с таким же успехом, дойти до финала и победить в нем?

Многие эксперты делают огромные ставки на победу такого «золотого» состава хоккеистов. Некоторые комментаторы заметили, что в первом матче игра проходила не в полную силу, а к концу матча угас раньше времени. Но есть потенциал у игроков очень велик, главное не растерять его по ходу битв на льду.

Кроме этого, российские игроки славятся частыми потасовками на поле, после чего они получают штрафные минуты и отсиживаются на лавочке пропуская игру. Но тренеры отметили размеры игрового поля и не беспокоятся о стычках между соперниками. Отмечают также игру Евгения Додонова, которые неоднократно радовал болельщиков голами, он продолжает подавать надежды, а вратарь Андрей Василевский стал настоящим щитом сборной, безупречная игра на протяжении всего матча.

Эксперт выявил, что прогноз все-таки положительный и многие уверены, что российская сборная продолжит бомбить противников и завоюет чемпионский кубок, но ни в коем случае им нельзя расслабляться.