Ученые назвали способ омоложения организма на несколько лет

Доклад на тему способов безинъекционного омоложения организма представили учёные на научном конгрессе Европейского общества кардиологов.

Способ заключается в омоложении, позволяющего предотвратить преждевременное старение сосудов и установления нормального давления у человека.

Ученые отметили, что омоложению организма способствуют кардионагрузки. Они уверены, что даже у неопытных и начинающих спортсменов после полугода занятий снижается биологический возраст на четыре года. Также риск инсульта за счёт тренировок снижается на 10%.

В рамках исследования был проведён небольшой эксперимент с использованием тренировок. Было проанализировано состояние 139 участников марафона в возрасте от 21 года до 69 лет.

Эксперимент был подтвержден, что ещё раз доказывает необходимость дополнительно повышать свою физическую активность.

Также специалисты рекомендуют налаживать культуру питания и призывают к переходу на сбалансированное питание с достаточным количеством белков, жиров и углеводов.