Современному человеку необходимо повышать свою физическую активность

Современный человек сейчас посещает тренажёрный несколько раз в неделю, что является похвальным. Но, к сожалению, в остальное время люди ведут малоподвижный образ жизни.

Со временем физическая активность падает, что ведёт за собой ослабевание и атрофирование мышечного корсета человека. Но данные процессы в современном мире вполне объяснимы, ведь теперь, чтобы постирать одежду, вскипятить воду в чайнике требуется нажать всего лишь одну кнопку, а для того, чтобы поесть – просто съездить в магазин или заказать продукты через интернет-магазин с доставкой на дом.

Всё это, конечно, удобно и экономит наше драгоценное время, но такой подход ведёт человечество не только к рациональному распределению времени, но и к ограничению даже минимальных физических домашних нагрузок. Ведь их отсутствие ведёт к развитию различных заболеваний сердца, сосудов, ослаблению иммунной системы, диабета и онкологии.

Ведь спорт нужен человеку не только для создания красивого тела. Наше стояние здоровья напрямую зависит от физической формы. А занятие физической культурой снижают риск заболеваний в половину. Также регулярные занятия спортом снижают уровень стресса в организме на 30%.

Человеку, не имеющему противопоказаний к спорту, врачи рекомендуют совмещать две силовые и одну-две кардио-тренировки в неделю. Желательно проводит утренние зарядки и пробежки.

Также не стоит забывать о сбалансированном питании и приёме витаминов. Ведь давно известно и доказано, что без правильного питания – здоровья и красивого тела мы не добьёмся.