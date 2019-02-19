Фанаты сорвали матч Кубка Швеции «Гетеборг»

Недавно, 25 февраля, болельщики сорвали матч Кубка Швеции между шведским футбольным клубом из одноименного города «Гетеборгом» и другим шведским футбольным клубом ГАИС. Они устроили масштабное шоу с использованием пиротехники.

На момент начала второго тайма, участники фан-клуба «Гетеборга» начали жечь пиротехнику в следствии чего стадион заволокло дымом. Судья был вынужден прервать игру, а футболисты покинуть поле. Позже руководство приняло решение, что матч долен быть доигран на следующий день. До того, как спортивное соревнование было сорвано, счет между командами был 0:0.

Так же Aftonbladet - шведская газета-таблоид, сообщила, что у вратаря ГАИСа Марко Юханссона появились проблемы со слухов из-за взрывов пиротехники.