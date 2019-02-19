Фанаты сорвали матч Кубка Швеции «Гетеборг»

Сегодня, 11:17 \\ Спорт

Недавно, 25 февраля, болельщики сорвали матч Кубка Швеции между шведским футбольным клубом из одноименного города «Гетеборгом» и другим шведским футбольным клубом ГАИС. Они устроили масштабное шоу с использованием пиротехники.

 

На момент начала второго тайма, участники фан-клуба «Гетеборга» начали жечь пиротехнику в следствии чего стадион заволокло дымом. Судья был вынужден прервать игру, а футболисты покинуть поле. Позже руководство приняло решение, что матч долен быть доигран на следующий день. До того, как спортивное соревнование было сорвано, счет между командами был 0:0.

 

Так же Aftonbladet - шведская газета-таблоид, сообщила, что у вратаря ГАИСа Марко Юханссона появились проблемы со слухов из-за взрывов пиротехники.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Кириенко
Главное за неделю

Болельщики изобразили футболистов «Спартака» в образе героев фильма «Фантастические твари»

 Накануне, фанаты «Спартака» в ожидании грядущего матча, расклеили по столице России массу афиш с изображением владельца клуба Леонида Федуна, а также его игроков. Участники постера стилизованы под...

Украину на «Евровидении-2019» будет представлять певица MARUV

Украину на международном песенном конкурсе «Евровидение» в 2019 году представит певица...

СМИ: Где в 2019 году любители горных лыж смогут увидеть полярное сияние

 В 2019 году, любители горнолыжного спорта смогут насладиться 203-километровой лыжной...

«Куда мы катимся»: Жители России радуются провалу Собчак на выборах и посылают ее в Украину – сеть

 На своей странице в соцсети Ксения Собчак открыто высказала, что думает на счет армии и...

Лионель Месси считает, что «Барселона» показала свой уровень

 Аргентинский футболист Лионель Месси - нападающий и капитан испанского клуба...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ