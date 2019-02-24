Дастан Шаршеев стал чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов

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25 февраля 2019 года, состоялся «Турнир сильнейших», по итогам которого стало известно, что киргизский атлет Дастан Шаршеев стал победителем среди профессионалов. Бой прошел в Бишкеке во Дворце спорта.

 

Шаршеев сошелся в поединке с российским борцом Алексеем Додоновым, который имеет на своем счету 50 боев и 35 побед.

Уроженец Кыргызии Дастан Шаршеев поведал СМИ о том, что только после 20 лет, он пришел в профессиональную среду. Победитель подчеркнул, что всегда стремиться к победе. Его цель - развевался флаг Кыргызстана, под аккомпанемент гимна его государства. На данный момент кыргызстанец принял участие в 25 профессиональных боях по кикбоксингу, 19 из которых завершились его единогласной победой. Алексей Додонов стал самым титулованным соперником из всех, с кем до этого боролся Дастан.

 

Известно, что в 2014 году, уроженец Кыргызии завоевал звание чемпиона Евразии по бирманскому боксу, после он принимал участие во многих зарубежных боях по кикбоксингу и тайскому боксу.

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Автор - Юлия Кириенко
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