Дастан Шаршеев стал чемпионом мира по кикбоксингу среди профессионалов
25 февраля 2019 года, состоялся «Турнир сильнейших», по итогам которого стало известно, что киргизский атлет Дастан Шаршеев стал победителем среди профессионалов. Бой прошел в Бишкеке во Дворце спорта.
Шаршеев сошелся в поединке с российским борцом Алексеем Додоновым, который имеет на своем счету 50 боев и 35 побед.
Уроженец Кыргызии Дастан Шаршеев поведал СМИ о том, что только после 20 лет, он пришел в профессиональную среду. Победитель подчеркнул, что всегда стремиться к победе. Его цель - развевался флаг Кыргызстана, под аккомпанемент гимна его государства. На данный момент кыргызстанец принял участие в 25 профессиональных боях по кикбоксингу, 19 из которых завершились его единогласной победой. Алексей Додонов стал самым титулованным соперником из всех, с кем до этого боролся Дастан.
Известно, что в 2014 году, уроженец Кыргызии завоевал звание чемпиона Евразии по бирманскому боксу, после он принимал участие во многих зарубежных боях по кикбоксингу и тайскому боксу.