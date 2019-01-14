Диллон Дэнис дисквалифицирован на семь месяцев за драку с Нурмагомедовым

Сегодня, 10:52 \\ Спорт

Недавно в СМИ появилась информация о том, что Диллон Дэнис сделавший себе имя в 2014, благодаря невероятным выступлениям среди коричневых поясов на тяжелейших турнирах, был дисквалифицирован. Решение было принято атлетической комиссией штата Невада (NSAC). Причиной стала стычка Дэниса с Хабибом Нурмагомедовым - российским бойцом смешанных боевых искусств, выступающим под эгидой UFC, которая произошла сразу же после боя. Об этом сообщил MMA Junkie - новостной сайт, посвященный спорту смешанных единоборств (MMA).

Стало известно, что кроме потасовки, 25-летний Дэнис задолжал штраф в размере 7500 долларов. С 6 октября 2018 года идет отчет срока дисквалификации.

 

Сообщается, что в ночь на 7 октября Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором, защитив титул чемпиона UFC в легком весе. Он победил ирландского бойуа без правил удушающим приемом в четвертом раунде. После боя россиянин перелез через ограждение октагона и прыгнул на команду Макгрегора в ответ на оскорбления со стороны Дэниса, в результате чего в зале и в октагоне завязались потасовки. Нурмагомедов дисквалифицирован на девять месяцев, Макгрегор - на шесть, начиная с октября 2018 года.

Диллон Дэнис является обладателем черного пояса по БЖЖ от Марсело Гарсии, а также представителем «золотого» поколения академии Alliance. Он имеет особенный стиль и напор, которые помогают ему завоевывать внимание окружающих.

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Автор - Юлия Кириенко
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