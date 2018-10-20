Ситуация с отказом Кепы возмутила все СМИ и самого главного тренера

24 февраля прошёл финал Кубка Англии между командами из Лондона и Манчестера. Встреча двух грандов английского футбола – «Челси» и «Манчестер Сити».

Матч длился более 90 минут, так как команды отыграли всё основное время, затем дополнительное (2 тайма по 15 минут) и окончательный результат решился только в серии послематчевых пенальти. На протяжении игрового времени команды не забили ни одного гола, в итоге до 120 минуты они играли с нулями на табло. Сам финал закончился со счётом 3:4 в пользу «Манчестер Сити».

Игра была в принципе равная, но всё же немного преимущество было на стороне лондонского клуба. Так как они чаще создавали моменты и больше владели мячом.

Но всё-таки, какой же это финал без интригующей концовки…

На 119 минуте основной вратарь «Челси» получил небольшую травму. Соответственно, Маурицио Сарри (главный тренер «Челси») твёрдо решил заменить голкипера, чтобы не рисковать финальной серией послематчевых пенальти. Однако, сам Кепа Аррисабалага отказался уходить с поля. После того, как судья показал табличку, где было написано, что на поле должен выходить Вилли Кабальеро, Кепа категорически отказался уходить и достоял матч до конца. Естественно, что Сарри не понравилось данное проявление неуважения и он сильно разозлился. Маурицио чуть ли не ушёл в подтрибунное помещение, потому что это ситуация из ряд вон выходящая.

После финального свистка, гласящего уход на перерыв перед пенальти, случился короткий разговор вратаря «Челси» с главным тренером. По итогу Кепа всё же остался на поле на серию пенальти. Хоть сам Сарри не поддерживал этого решения, но он доверился своему стражу ворот.

Хоть «Челси» и не смогли добиться победы, но сам Кепа в этом не виноват, он даже отразил один удар соперника. Ключевую роль в этой серии сыграл капитан лондонцев Давид Луиз. После его удара мяч попал в штангу. А также нереализованный 11-метровый от Жоржиньо – его удар вытащил Эдерсон.

Журналисты брали интервью у бывшего тренера «Челси» Жозе Моуриньо, он сказал, что Кепа хотел показать свой характер и увернность, хотел остаться и совершать сейвы. Сам Моуриньо одобрил это решение и поддержал голкипера. Он признался, что видел подобную ситуацию впервые в своей карьере.

Сам же Кепа извинился за свою выходку публично: «Я огорчен и разочарован тем, что не смог завоевать трофей. Мы бились до конца против выдающейся команды. Мы продолжим работать, чтобы стать сильнее. Я бы хотел объяснить некоторые эпизоды, которые случились в сегодняшней игре. Я сожалею о том, что случилось в концовке матча. У меня никогда не было намерений ослушаться решений тренера. Думаю, просто случилось недопонимание в жаркой концовке финала. Тренер подумал, что я не мог продолжить игру, а я показывал, что готов помогать команде, пока врачи не вернулись на скамейку и не передали тренеру мои слова. Я полностью уважаю тренера и его авторитет»