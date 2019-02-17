Павличенко завоевал победу в общем зачете Кубка мира по санному спорту

Российский саночник Семен Павличенко завоевал первое место в общем зачете Кубка мира по санному спорту.

Павличенко стал победителем в спринте на последнем этапе Кубка мира, который проходил в Сочи. Он набрал 788 очков и победил в общем зачете, вторым стал Роман Репилов - российский саночник, трехкратный призер чемпионата мира 2017 года, четырехкратный призер чемпионатов Европы, а также обладатель Кубка мира 2016/2017, со счетом 718 очков, а третьим пришел немецкий трехкратный олимпийский чемпион - саночник Феликс Лох, 13-кратный чемпион мира и 5-кратный чемпион Европы а также знаменоносец сборной Германии на церемонии закрытия зимних Олимпийских игр в Сочи, его счет в нынешнем соревновании составил 685 очков.

11 место разделили между собой: россиянин Максим Аравин, набравший 338 очков и австриец Йонас Мюллер - чемпион мира в спринте 2019 года, а также член сборной Австрии по санному спорту. 13 место досталось Александру Горбацевичу - призеру этапа Кубка мира сезона 2018/2019 в спринтерской гонке и члену сборной России по санному спорту, он пришел со счетом 334 бала. Степан Федоров - российский спортсмен-саночник, МСМК занял 23 место, со счетом 218 очков, на Олимпиаде в Ванкувере занял 19-е место.

Семен Павличенко является двукратным чемпионом мира в истории российского санного спорта. 27-летний саночник стал серебряным и бронзовым призером молодежных чемпионатов мира, бронзовым призер национального первенства, обладателем Кубка наций. Также он имеет звание мастера спорта России международного класса и звание заслуженного мастера спорта России. На данный момент, Павличенко является единственным чемпионом мира, за всю историю российского санного спорта.

По состоянию на 23 февраля 2019 года на счету Семена Павличенко 13 побед на этапах Кубка мира. 9 из которых завоеваны в одиночном типе соревнований, а 4 в эстафете.