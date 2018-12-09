Лионель Месси считает, что «Барселона» показала свой уровень

Аргентинский футболист Лионель Месси - нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», а также с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины, решил подвести итоги поединка своего клуба против испанского профессионального футбольного клуба из одноименного города «Севилья». Матч прошел в рамках 25-го тура чемпионата Испании и завершился счетом 4:2 в пользу «Барселоны», а Месси сумел оформить хет-трик – это три гола, забитые в одном матче одним игроком.

Футболист считает, что несмотря на все сложности в последних играх «Барселона» показала свой истинный уровень. Месси подчеркнул важность каждой победы для клуба, ведь она сохраняет, отрыв от преследователей, несмотря на то, что до конца чемпионата еще осталось немало туров.

В карьере 31-летнего нападающего, данный хет-трик стал уже пятидесятым. На своем счету Месси имеет 44 хет-трика за «Барселону» и 6 за сборную Аргентины.

В истории «Барселоны» и сборной Аргентины, Лионель Месси завоевал звание лучшего бомбардира, а также он считается одним из лучших футболистов современного мира.