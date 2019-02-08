Фигурист Лазукин отшутился по поводу того, что у него нет проблем с Туктамышевой ни с шутками, ни с сексом

Российский фигурист Андрей Лазукин отшутился в своем новом интервью, которое он дал журналистоам после проката короткой программы в финале Кубка России в Великом Новгороде.

Он начал парировать на вопросы о сексе и шутках с Елизаветой Туктамышевой. Среди прочих вопросов был и такой, суть которого заключалась в том, переживает ли он за Лизу. Лазукин ответил на это, что больше, чем за себя самого, потому что в такие моменты не можешь больше ничего контролировать. Но главным вопросом интервью стал «Не было ли шуток про секс после интервью Елизаветы Марии Командной?», Лазукин ответил, что ни с шутками, ни с сексом у них совершенно нет никаких проблем.

Также стоит отметить тот факт, что Мишин Андрею Лазукину посоветовал не трусить, поскольку это был не чемпионат мира, а всего лишь финал кубка России. Лазукин после короткой программы набрал 91.57 баллов, что вполне неплохой показатель. Он продемонстрировал один из лучших своих прокатов в текущем сезоне. Он занимает лидирующие позиции на данный момент времени, как пойдет дальше, пока что неясно.