Медведева сумела чисто откатать короткую программу на официальной тренировке перед финалом Кубка России

21 февраля 2019 года в Великом Новгороде обладательницы прекрасного женского пола представят короткие программы, предназначенные для финала Кубка России по фигурному катанию.

На утренней тренировке Евгения Медведева не сделал ни единой ошибки, как в разминке, так и в прокате. В короткой программе она продемонстрировала прыжок каскад тройной флип – тройной тулуп, а также сольные двойной аксель и тройной риттбергер.

Чемпионка мира 2015, а также серебряный призер командного чемпионата мира 2015 года и чемпионка Европы 2015 Елизавета Туктамышева провела тренировочный прокат без использования прыжков.

А российская фигуристка и мастер спорта международного класса Станислава Константинова чисто исполнила двойной аксель, однако упала с тройного риттбергера и тройного лутца, оставшись без каскада. Оба сорванных прыжка фигуристка не докрутила.

Итоги данного соревнования покажут, кто войдет в состав на чемпионат мира в Сайтаме. Начало короткой программы – 19.00 по московскому времени.

Евгения Медведева - российская фигуристка, которая выступает в одиночном катании. В свои 19 лет, девушка является двукратной серебряной призеркой Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой России и двукратной победительницей финалов Гран-при, а также серебряной призеркой Командного кубка мира, заслуженным мастером спорта России и кавалер ордена Дружбы.