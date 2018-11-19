Криштиану Роналду верит в победу «Ювентуса»

Сегодня, 15:22 \\ Спорт

Португальский футболист Криштиану Роналду, выступающий на поле в позиции нападающего и полузащитника, решил высказать свое мнение после поражения «Ювентуса» от испанского футбольного клуба «Атлетико». Поединок которого завершился счетов 0:2 в пользу испанцев, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов выразил надежду на проход дальше.

 

Роналду сказал, что это был тяжелый вечер и попросил своих болельщиков верить в успех команды. Об этом футболист написал в своем аккаунте в Instagram. В свою очередь подписчики полузащитника выразили слова поддержки и пожелали удачи, однако некоторые назвали его «сумасшедшим», указав на то, что он единственный кто достойно боролся за победу «Ювентуса».

 

Известно, что один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии «Ювентус» ни разу не проходил дальше в плей-офф еврокубков, уступив 0:2 в первом матче.

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Автор - Юлия Кириенко
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