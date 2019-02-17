Названа тройка лучших игроки прошедшего дня в НХЛ

Сегодня, 13:08 \\ Спорт

Тройку лидеров открывает американский хоккеист Патрик Кейн – выступающий на поле в позиции крайний правый нападающий. Кейн является трехкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго Блэкхокс», а также серебряным призер Олимпийских игр 2010 года в составе сборной США. Он стал первым в истории американцев хоккеистом, получившим звание лучшего бомбардира регулярного чемпионата НХЛ и выигравший «Арт Росс Трофи». В этом сезоне Кейн забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз». Счет был равен 5:4. Стоит подчеркнуть, что это уже второй гол Кейна, который приносит команде победу.

 

 

Вторую позицию в рейтинге «лучших» занимает шведский хоккеист Карл Седерберг, занимающий позицию нападающего на поле. В игре против «Виннипег Джетс» он набрал три очка, поединок завершился со счетом 7:1.

 

Завершает рейтинг словацкий хоккеист Ярослав Галак - вратарь клуба НХЛ «Бостон Брюинз», сумевший отразить 31 из 33 бросков, в матче против «Вегас Голден Найтс». Итогом стал счет 3:2.

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Автор - Юлия Кириенко
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