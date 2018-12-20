Александр Овечкин раз за разом хочет выигрывать Кубок Стэнли

Накануне российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в роли крайнего левого нападающего клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», а также обладатель Кубка Стэнли 2018 года и трехкратный чемпион мира по хоккею, заявил в прессе о том, что планирует забрать Кубок Стэнли и в этом году.

На днях спортсмен посетил Зал хоккейной славы и подарил музею перстень обладателя трофея 2018 года.

По словам Овечкина, он очень рад тому, что побывал в музее и подарил ему перстень. Данный жест стал для него стимулом к новой победе. Спортсмен заявил, что желает выигрывать снова и снова, ведь самое главное для него – это победы. Хоккеист ностальгирует, вспоминая о том, что когда он попал в НХЛ, то хотел много забивать, однако то время прошло и сейчас он настроен исключительно на победу. Он подчеркнул, что к победе стремятся многие, однако это сложно.

«Никто не знает, что нас ждет в будущем. Будут взлеты и падения. Главное не терять концентрацию и оставаться командой. Мне больше нравится короткое лето, а не длинное. Сейчас наступает самое важное время сезона», – говорит Александр Овечкин.

На данный момент Овечкин занимает 14-е место в истории Национальной Хоккейной Лига по заброшенным шайбам, количество которых равно 649 штукам, однако он отстает на семь от канадского хоккеиста Брендана Шэнахэна, расположившегося на 13-й строчке.

Поклонники верят в успех российского хоккеиста, а эксперты говорят следующее: «Наблюдая за Овечкиным, я вижу, что он созрел как хоккеист. Теперь Александр действует по всей площадке, а не только в атаке. При этом он всё ещё забивает больше всех. Это прекрасная иллюстрация того, что можно быть полезным для команды, и не терять при этом результативности. То, что сделал Овечкин в нынешнем сезоне — замечательно», - поделился своим мнением канадский хоккеист, и центральный нападающий Уэйн Гретцки, являющийся одним из самых известных спортсменов XX века.

Кубок Стэнли — это хоккейный приз, который из года в год, вручается победителю плей-офф Национальной хоккейной лиги. Кубок представляет собой серебряную вазу высотой почти 90 сантиметров с массивным цилиндрическим основанием.