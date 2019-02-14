Тренер «Фенербахче»: перед командой стоит цель победить в Лиге Европы

Главный тренер турецкой футбольной команды «Фенербахче» на пресс-конференции рассказал об амбициях своего клуба на европейском турнире.

«Фенербахче» выступает в Лиге Европы, в этом турнире им пока что удалось дойти до 1/16 финала. 21 февраля им предстоит ответная игра против питерского «Зенита» на поле Санкт-Петербурга.

Напомним, что в первом матче турецкая команда одержала победу над питерским клубом со счётом 1:0. Однако, сам тренер «Фенербахче» сказал, что списывать российскую команду со счетов ещё очень рано. У обеих команд есть свои «козыря» и сильные стороны. Не исключено, что на поле стадиона «Зенит Арены» будет очень напряжённая битва.

Обе команды хотят пройти в следующий раунд, чтобы впредь побороться за кубок в финале Лиги Европы.

Из слов Эрсуна Янала можно сказать, что в этом сезоне «Фенербахче» серьёзно настроен на взятие кубка европейского турнира. Команда очень хорошо усилилась в трансферное окно, наиграла рабочие связки, изучила подробно игры соперников и готова бороться за чемпионство.

В предстоящем матче может решиться судьба турецкого гранда. Если «питерцы» соберутся с силами, то «Фенербахче» придётся смириться со своей участью и бороться за золото в чемпионате Турции. Если же команда Янала забьёт хотя бы один гостевой гол, то «Зениту» придётся несладко, ведь тогда им нужно будет забить 3 мяча в ворота соперника. А сделать это сложно, ведь у турков очень хорошая оборонительная линия и они будут изо всех сил препятствовать «Зениту» пройти в следующий этап Лиги Европы.

Начало ответного матча 21 февраля в 20:55 по московскому времени на стадионе «Зенит Арена».