Василий Ломаченко ожидает свой следующий бой с Энтони Кролла

Сегодня, 12:00 \\ Спорт

Украинский боксер-профессионал Василий Ломаченко - Чемпион мира по версиям WBA и WBO в легкой весовой категории, сойдется в поединке с обязательным претендентом на пояс WBA, британским боксером Энтони Кроллой - чемпионом мира, выступающим в легкой весовой категории.

 

Карл Моретти - вице-президент компании Top Rank, сообщил о том, что Ломаченко готов выполнить свои обязательства перед WBA и провести защиту звания против британца Энтони Кроллы. Данная схватка пройдет 12 апреля на арене Staples Center в Лос-Анджелесе. Моретти подчеркнул, что надеется победу украинца и ожидает его летнего поединка с ганским боксером Ричардом Комми, дабы добавить в свою коллекцию недостающий дополнительный пояс в легком весе.

 

8 декабря 2018 года состоялся последний бой 31-летнего Ломаченко против пуэрториканского боксера Хосе Педрасы - чемпиона мира, выступающего во 2-й полулегкой и легкой весовых категориях. Победа единогласно досталась Ломаченко.

В отличие от своего оппонента, 32-летний Кролла в последний раз выходил в ринг 10 ноября 2018-го, когда в 12-раундовом бою победил индонезийского боксер Дауда Йордана, занимающего 18-е место в легком дивизионе по версии BoxRec.

Василий Ломаченко является заслуженным мастер спорта Украины и самым титулованным боксером независимой Украины. Также Ломаченко признан одним из самых сильных и техничных боксеров за всю историю любительского бокса. На его счету есть лишь один проигрыш - азербайджанскому боксеру Альберту Селимову.

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Автор - Юлия Кириенко
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