Сарри в скором времени может лишиться работы в «Челси»

В последнее время у команды Маурицио Сарри всё идет плохо. В прошедшем матче 1/8 финала Кубка Англии футбольный клуб «Челси» снова проиграл, но теперь красному «Манчестеру». Игра закончилась победой «красных дьяволов» со счётом 2:0.

Во время перерыва фанаты «Челси» начали освистывать команду и скандировали «К чёрту саррибол». Тем самым демонстрируя своё недовольство к игре итальянского специалиста.

Кроме того, болельщики «Челси» требовали, чтобы главный тренер команды Маурицио Сарри выпустил на поле полузащитника Каллума Хадсона-Одои, но специалист проигнорировал призыв болельщиков.

Болельщики «Челси» уже с трудом помнят, что такое победа, ведь в последний раз они выиграли у команды низшего уровня – «Хаддерсфилда». А если судить по играм с грандами футбола, то результаты неутешительные. Чего только стоит игра с «Манчестер Сити», в которой «Челси» проиграли со счётом 6:0.

Если судить по последним матчам, учитывая чемпионат и Кубок, то «Челси» проиграли 4 матча с общим счётом 14:0.

Сейчас ходят слухи о назначении Зинедина Зидана на пост главного тренера в лондонском клубе, однако у него есть свои определённые требования. Он хочет, чтобы ему выделили 257 миллионов долларов на трансферную компанию, а также обязательное сохранение в клубе вингера «Челси» Эдена Азара.

Также есть вариант с бывшим игроком «синих» - Джонфранко Дзола. В данный момент он является помощником Маурицио Сарри.

Отставка Сарри может случиться раньше, чем закончится сезон в АПЛ, если команда вылетит из Лиги Европы в 1/16 финала, где «Челси» играет со шведским «Мальмё». В первом матче подопечные Сарри добились победы на выезде со счётом 2:1. А ответная игра в Лондоне состоится 21 февраля.

После 26 туров «Челси», набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.