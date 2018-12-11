«Джедай – значит спортсмен»: Световые мечи стали частью спортивного фехтования во Франции

Правительство Франции действительно признало дуэли на световых мечах спортивной дисциплиной.

Настало время поклонникам «Звёздных войн» вспомнить или выучить французский язык, ведь теперь у них есть возможность выступить на соревновании со своей копией светового меча из поликарбоната и светодиодной подсветкой. Правительство Франции причислило копии световых мечей к тому же классу, что и рапира, и шпага, и сабля, которые являются традиционным оружием, используемым фехтовальщиками на Олимпиаде. Некоторые фанаты уже шутят, что такими темпами творение Джорджа Лукаса может стать вполне себе самостоятельным олимпийским видом спорта.

Мероприятия, проводимые поклонниками «Звёздных войн» на самом деле штука довольно серьёзная, так как сопровождается фестивалем косплеев, различными конкурсами и соревнованиями по фехтованию световыми мечами. И все эти мероприятия обычно имеют свой призовой фонд в твёрдой валюте. Важно понимать, что эти дуэли хоть и являются, как правило, постановочными представлениями, все движения чётко выверены между участниками такой «дуэли», предоставляя зрителю своего рода очень эффектное цирковое представление.

Очевидно, что последние мероприятия были настолько впечатляющими, что сам генеральный секретарь французской Федерации спорта Серж Обайли лично сообщил о решении сделать дуэль на световых мечах официально признанным видом спорта.