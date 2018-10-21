Гол Панченко помог «Динамо» обыграть «Иртыш» на товарищеском матче

Недавно прошел товарищеский матч между российским футбольным клубом из Москвы «Динамо» и футбольным клубом из Омска «Иртыш». Поединок проходил на тренировочном поле отеля «Регнум Кария» в Белеке, в Турции. Матч завершился единогласной победой московской команды со счетом 2:0.

50% успеха бело-синей команды было достигнуто еще в ходе первого тайма. Именно Кирилл Панченко - российский футболист, атакующий полузащитник и нападающий московского «Динамо» с 2016 года, на 39-й минуте матча забил гол во врата соперников. Второй гол в пользу «Динамо» принадлежит Вячеславу Грулеву, который он забил на 53-ей минуте матча.

В ходе всего поединка, только один раз, на 90-й минуте «Иртыш» имел возможность отыграться, забив гол в свою пользу. Однако колумбийский футболист Рохер Каньяс так и не осуществил спасательное пенальти.

На данный момент, по истечению 17 турниров, «Динамо» занимает 12 место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 20 очками в активе.