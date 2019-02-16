Альбер II - правящий князь Монако и герцог Валентинуа с 2005 года решил прокомментировать уход Вадима Васильева - потомственного российского дипломата, спортивного деятеля и бизнесмена, с поста вице-президента футбольного клуба «Монако».

Его Светлость заявил, что для него эта новость стала крайне неожиданной. Он подчеркнул, что под руководством Васильева, результаты клуба были весьма хорошими, что сведельствует о качественной работе дипломата. Однако в нынешнем футбольном сезоне команда справляется крайне плохо, и князь Монако искренне сожалеет о том, что Васильева отправили в отставку так.

14 февраля футбольный клуб сделал официальное объявление об отставке Васильева, который занимал должности вице-президента и генерального директора клуба.

Известно, что «Монако» потерпел поражение в первой части текущего сезона. Команда набрала всего лишь одно очко в шести матчах, завершив на этом свое участие в турнире. «Монако» занял последнее место в группе Лиги чемпионов, в свою очередь в чемпионате Франции команда занимает 18-е место, имея 19 очков после 24 игр.

Леонарду Жардим - португальский футбольный тренер, получивший наибольшую известность, возглавляя французский клуб «Монако» с 2014 по 2018 годы. По ходу сезона 11 октября он был уволен с поста тренера Монако, но спустя три месяца, 25 января 2019 года вернулся к должности.

Футбольная деятельность Вадима Васильева начинается с 21013 года, когда он принимает решение оставить российский бизнес и перейти на работу в футбольный клуб «Монако», на должность спортивного директора. Уже в августе 2013 года его повысили до поста вице-президента и генерального директора. Главной задачей Васильева было возвращение «Монако» в Лигу 1 из которой он выбыл в 2011 году. Цель была достигнута во время сезона 21012/13 года. За время руководства Васильева клубом, тот добился множественных успехов, в том числе и статус чемпиона Франции в сезоне 2016/17 годов, игроки показали колоссальные усилия в игре, сделав сезон незабываемым.