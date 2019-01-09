«Краснодар» удалил с сайта информацию о заработной плате Дмитрия Скопинцева

Накануне российский футбольный клуб «Краснодар» решил удалить с официального сайта и из микроблога клуба в Twitter информацию о сумме полузащитника Дмитрия Скопинцева, играющего ранее за «Ростов».

19 февраля было объявлено о договоренности с «Ростовом» по поводу перехода Скопинцева. Также было указано, что футболист перешел в «Краснодар» за 4,4 миллиона евро плюс бонусы, подписав 4,5-летний контракт. Спустя какое-то время, краснодарский клуб решил удалить информацию о заработной плате игрока.

На данный момент, Скопинцев сыграл 17 матчей в нынешнем сезоне за «Ростов» и забил один гол, а также сделал три результативные передачи.

21-летний Дмитрий Скопинцев начинал свою футбольную карьеру в Воронеже. Уже в 2010 году футболист перевелся в академию «Динамо», а откуда в «Зенит». Отыграв за молодежную команду клуба всего один сезон, Скопинцев принял решение перейти в «РБ Лейпциг». К данному решению его направил нынешний ассистент главного тренера в клубе «Зенит» (Санкт-Петербург) Анатолий Тимощук. Дмитрий воспользовался советом и перешел, однако по истечению месяца был переведен в австрийский футбольный клуб «Лиферинг». Он провел за него 13 встреч, дебютировав 23 октября 2015 года в поединке против «Винер-Нойштадта».

В 2016 году полузащитником был подписан 3-летний контракт с «Ростовом».