По мнению Кириленко Матч звезд Единой лиги ВТБ интереснее чем НБА

Российский баскетболист Андрей Кириленко, а также с августа 2015 года является президентом Российской федерации баскетбола, сообщил в СМИ, что не собирается специально смотреть Матч звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), однако с огромным удовольствием посетит Матч звезд Единой лиги ВТБ.

Экс-игрок НБА объяснил, что специально посмотрит Матч звезд НБА только в том случае, если будет оказия. Свое заявление Кириленко объяснил тем, что будет на Матче звезд Единой лиги ВТБ, поскольку ему действительно интересно на это посмотреть. Спортсмен подчеркнул, что не попал на прошлый матч в Петербурге, однако он был на первом Матче звезд Единой лиги в Сочи и с его слов был поражен зрелищем.

38-летний Андрей Кириленко является значимой фигурой в российском баскетболе. В годы своей активной спортивной деятельности он был универсальным игроком, который выступал на позиции легкого или тяжелого форвардов, это принесло ему огромную популярность. Кириленко также известен благодаря своему высокому уровню игры как в нападение, так и в обороне.

Универсальность Андрея позволила ему трижды за карьеру в НБА достигнуть очень редкого статистического показателя, который в Северной Америке называют «пять-по-пять».