Конор Макгрегор дал согласие на бой с Дональдом Серроне – Инсайдер

Сегодня, 15:40 \\ Спорт

Наконец-то ирландский боец без правил Конор Макгрегор узнал своего оппонента по бою за звание временного чемпиона в легкой весовой категории UFC. Им стал американский боец без правил Дональд Серроне.

 

Оба бойца уже дали свое согласие на проведение боя. Была заключена сделка, о которой сообщил «Спорт-экспресс», прикрепив ссылку на комментатора Абсолютного бойцовского чемпионата Джо Рогана, который в свою очередь является американским комиком, актером, мастером боевых искусств и имеет 2-й дан по тхэквондо, 1-й дан по БЖЖ и зеленый пояс по дзюдо, а с 1997 года занимается комментированием матчей UFC.

 

Накануне, Дэйна Уайт - глава UFC, выразил свое желание организовать бой между Макгрегором и Серроной, запланировав его на лето - сразу по завершению полугодичной дисквалификации ирландца за потасовку после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

Поделиться новостью:
Автор - Юлия Кириенко
Главное за неделю

Виталий Минаков потерпел первое поражение в карьере

 Недавно прошел поединок на турнире Bellator 216, в котором сошлись российский спортсмен Виталий Минаков и французский боксер Чейк Конго. По итогу поединка, доныне непобежденный российский самбист...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

«Все-таки едут в Японию»: Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу «Stars on ice»

Известные фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева станут участницами...

От миллионерши до нищебродки: Бузова променяла элитный самолёт на поезд

Бузова теперь боится летать компанией «Аэрофлот».

Скончался ветеран приморского баскетбола Сергей Медведев

16 февраля ушел из жизни приморский баскетболист Сергей Медведев. Бывалый баскетболист...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ