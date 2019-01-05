Конор Макгрегор дал согласие на бой с Дональдом Серроне – Инсайдер

Наконец-то ирландский боец без правил Конор Макгрегор узнал своего оппонента по бою за звание временного чемпиона в легкой весовой категории UFC. Им стал американский боец без правил Дональд Серроне.

Оба бойца уже дали свое согласие на проведение боя. Была заключена сделка, о которой сообщил «Спорт-экспресс», прикрепив ссылку на комментатора Абсолютного бойцовского чемпионата Джо Рогана, который в свою очередь является американским комиком, актером, мастером боевых искусств и имеет 2-й дан по тхэквондо, 1-й дан по БЖЖ и зеленый пояс по дзюдо, а с 1997 года занимается комментированием матчей UFC.

Накануне, Дэйна Уайт - глава UFC, выразил свое желание организовать бой между Макгрегором и Серроной, запланировав его на лето - сразу по завершению полугодичной дисквалификации ирландца за потасовку после боя с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.