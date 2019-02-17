Райан Бэйдер не дождался конца поединка и уснул

Французский боксер Чейк Конго и американский боец без правил Райан Бейдер устроили словесную драку в Twitter.

Бейдер решил высказать свое сомнение по поводу значимости победы француза над российским самбистом Виталием Минаковым на турнире Bellator 216.

В своем сообщении Бэйдер высказал недовольство по поводу того, что поединок был на столько коротким и скучным, что он заснул. Боец подчеркнул, что Bellator просто так дала ему пояс чемпиона в тяжелом весе, а не после того, как он выиграл Гран-при в тяжелом весе. Ответ от Конго последовал незамедлительно. В своем сообщении, боксер настойчиво постарался обратить внимание на то, что он побил поистине непобежденного чемпиона Bellator в тяжелом весе Минакова. Также Конго попросил своего словесного оппонента освежить память и указал на то, что тот побеждал в Гран-при через судейские решения, посоветовав ему не быть простым клавиатурным воином и просто выйти в октагон против него.

«Достаточно уже трепа, ˝чемпион˝», — завершил свое сообщение французский боксер.

Чейк Конго является бойцом в категории смешанных боевых искусств и кикбоксером в супертяжелом весе, выступающим в Bellator MMA. По состоянию на ноябрь 2014 года он занимал 5 место в рейтинге лучших бойцов ММА в тяжелом весе и на май 2015 года был в качестве одного из претендентов на попадание в топ-10.