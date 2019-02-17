Уральские дзюдоисты завоевали четыре медали на Кубках Европы

Уральских дзюдоистов можно смело поздравить с победой на Кубках Европы, так как в эти выходные они привезли домой четыре награды, среди которых есть: одна золотая, две серебряных и бронзовая медали.

Особенно отличился Степан Сынкин, обошедший на Кубке Европы среди кадетов в испанской Фуэнхироле противников из Испании, Молдавии, Польши и Германии. Как известно, Степан вышел в финал и сошелся в схватке с азербайджанским борцом Ниджатом Маммадли, однако поединок увенчался для него проигрышем, и он занял лишь вторую ступень на пьедестале.

Также на этих выходных, в Санкт-Петербурге прошел Кубок Европы среди юниоров.

Особенно порадовали болельщиков 17-летняя Дарья Кашина - воспитанница свердловской школы дзюдо, которая заняла второе место в категории до 57 кг, и Мулораджаб Халифаев - свердловский дзюдоист кандидат в мастера спорта России, ставший бронзовым призером в категории до 66 кг.

Золото заслуженно досталось Мирзо Шукориев, в категории до 81 килограмма. Финальная схватка представила собой поединок двух соотечественников. Мирзо вступил в бой с Ибрагимаджи Сулеймановым, которого он отправил в полет и получил за это «ваза-ари», после чего на протяжении десяти секунд Мирзо удерживал оппонента на татами, за что получил наивысшую оценку в дзюдо — «иппон».