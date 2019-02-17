Александр Поварницын признался в том, что ему нравится Америка

Сегодня, 14:09 \\ Спорт

Российский биатлонист Александр Поварницын решил рассказать, каковы у него были ощущения во время выступления на этапе Кубка мира в американском Солт-Лейк-Сити.

25-летний биатлонист говорит о том, что оценивает данную высоту не как среднегорье, а как высокогорье. Ему было крайне тяжело ощущать ее. Александр вспомнил об одной тенденции -  невозможности развить максимальный пульс. Он долго пытался найти то, с чем бы можно было сравнить ощущения и привел пример на погруженном по пояс теле человека в воду, которое пытаются заставить бежать. Он подчеркнул, что ничего приятного из этого не вышло бы.

 

Так же Поварницын заметил, что очень сильно влияет высокогорный стаж, именно эта причина позволяет соперникам обогнать таких как он. Не мало важен и найденный баланс, ведь если допустил ошибку на рубеже, то не следует бросаться, это приводит к тому, что спортсмен захлебывается и портачит стойку.

«Мне очень нравится Америка, я люблю эту страну», - не боясь этих слов заявил российский биатлонист. Но также он сказал и своей любви к России, объяснив свои слова тем, что чувствует себя человеком мира и любит все планету.м

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Автор - Юлия Кириенко
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