Жером Боатенг не сможет принять участие в матче с «Ливерпулем» из-за кишечного гриппа

Известно, что Жером Боатенг - немецкий футболист ганского происхождения, защитник клуба «Бавария», а также бронзовый призер чемпионата мира 2010 года и чемпион мира 2014 года не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионом с английским «Ливерпулем» в связи с найденным у него кишечным гриппом. Об этом сообщил главный тренер мюнхенского футбольного клуба Нико Ковач - немецкий и хорватский футболист, выступавший ранее на позиции полузащитника.

Уже во вторник в Ливерпуле пройдет долгожданная встреча команд. В этом сезоне, Боатенг провел в составе "Баварии" 19 игр.

Помимо не очень хорошей новости об отсутсвии Боатенга на игре, тренер «Баварии» также сообщил, что французский полузащитник Франк Рибери, известный благодаря своей скорости, энергии и высокой точности передач, играющий в основном на позиции вингера и преимущественно с левой стороны, присоединится к команде позднее в понедельник. Прошедшей ночью у игрока родился ребенок.