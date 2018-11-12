Жером Боатенг не сможет принять участие в матче с «Ливерпулем» из-за кишечного гриппа

Сегодня, 13:47 \\ Спорт

Известно, что Жером Боатенг - немецкий футболист ганского происхождения, защитник клуба «Бавария», а также бронзовый призер чемпионата мира 2010 года и чемпион мира 2014 года не сможет принять участие в первом матче 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионом с английским «Ливерпулем» в связи с найденным у него кишечным гриппом. Об этом сообщил главный тренер мюнхенского футбольного клуба Нико Ковач - немецкий и хорватский футболист, выступавший ранее на позиции полузащитника.

 

Уже во вторник в Ливерпуле пройдет долгожданная встреча команд. В этом сезоне, Боатенг провел в составе "Баварии" 19 игр.

Помимо не очень хорошей новости об отсутсвии Боатенга на игре, тренер «Баварии» также сообщил, что французский полузащитник Франк Рибери, известный благодаря своей скорости, энергии и высокой точности передач, играющий в основном на позиции вингера и преимущественно с левой стороны, присоединится к команде позднее в понедельник. Прошедшей ночью у игрока родился ребенок.

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Автор - Юлия Кириенко
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