Краснодар положил глаз на проведение Матча звезд Единой лиги ВТБ в 2020 году

Сегодня, 13:27 \\ Спорт

В сети появилась информация о том, что Матч звезд Единой лиги ВТБ 2020-го да может пройти в Краснодаре. Об этом сообщил Сергей Кущенко - российский спортивный менеджер и функционер, а также президент Единой лиги ВТБ.

Кущенко сравнил Матч звезд с историческим событием и рассказал о том, что список наиболее вероятных городов, которые претендуют на следующее место проведения мероприятия уже есть. В список вошли: Казань, Краснодар, Пермь и конечно же Москва.

Он добавил, что директорат определится с городов позже. Решение о выборе городов примет директорат, это произойдет немного позже, заметил Сергей Кущенко.

 

Матч всех звезд Единой лиги ВТБ – это демонстративная показательная баскетбольная игра, которая стартовала 11 февраля 2017 года, в Сочи во дверце спорта «Большой». Данная игра стала первым матчем всех звезд в истории Единой лиги ВТБ. Кроме самой главной игры, в которой сошлись «Звезды России» и «Звезды Мира».

Второй Матч прошел 17 февраля 2018 года в стенах питерского дворца спорта «Юбилейный».

В ходе матча встречаются игроки, выступающие в турнире Единой лиги ВТБ 2017/18: россияне («Звезды России») и легионеры («Звезды Мира»). Составы команд определяются при помощи голосования болельщиков и анкетирования средств массовой информации, в котором обычно принимают участие свыше 21 издания. Составы команд формируются в соответствии со определенными правилами.

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Автор - Юлия Кириенко
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