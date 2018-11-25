Диалло стал победителем конкурса на Матче звезд НБА

До сегодняшнего дня главным достижением защитника Джо Харриса из «Бруклина» был выход в финал НБА-2015 с «Кливлендом». Тогда Харрису было 23, за всю 6-матчевую серию против «Голден Стэйт» он провел на площадке меньше 4 минут и больше запомнился поеданием салатиков в раздевалке после игр, пока Леброн Джеймс и Тимофей Мозгов раздавали интервью.

Сейчас Джо Харрис — основной игрок «Бруклина», постоянно выходит в стартовой пятерке. Но свою победу над лучшим дальнобойщиком в истории лиги встретил с той же невозмутимостью, с которой уплетал салаты в раздевалке в 2015-м.

Конкурс в принципе простой: на трехочковой дуге 5 стоек по 5 мячей на каждой, нужно забить их все за минуту. Но есть тонкость: последний мяч на каждой стойке плюс все мячи на одной стойке — цветные и стоят вдвое дороже. На этой «цветной» стойке Харрис и обошел Стефа — забил все пять. Снайпер «Голден Стэйт» начал хорошо: 9 попаданий подряд. Но не забил цветной мяч на второй стойке и покатился по наклонной. Перед цветной стойкой у него было 16 очков против 26 у Харриса, то есть Карри мог в лучшем случае сравнять счет и устроить перестрелку. Когда забил три первых цветных, все подумали, что так и будет. Но в другой раз.

На следующий год 175-сантиметровый Нэйт Робинсон забил, перепрыгнув самого Ховарда, и таким образом отобрал у него титул. А вчера Хамиду Диалло из «Оклахомы» замкнул круг, когда перепрыгнул через… Супермена. Если кто забыл или просто очень молод — такое прозвище было у Шакила О’Нила.

Хамиду не только перепрыгнул Шакила, а еще и заглянул в кольцо сверху. После чего засунул руку в кольцо по локоть, чтобы и без повторов было видно, насколько он крут. В прошлом году на матче звезд Единой лиги Сергей Карасев тоже так забивал, а потом оказалось, что травмировал локоть.

Кроме победителя, больше всего запомнился Джон Коллинз из «Атланты». В одной из попыток он переоделся в пилота и забил, перепрыгнув через выкаченный на паркет маленький самолет. Опять же — конкурс данков больше превращается в шоу с богатой постановкой и декорациями.