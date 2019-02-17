Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!!! – Гараничев

Сегодня, российский биатлонист Евгений Гараничев выложил в свое Instagram-аккаунте фото с подписью: «Со мной ничего не случилось. Просто опоздал на старт. Извините!!!», - таким образом спортсмен принес свои извинения за то, что не вышел на гонку преследования в американском Солт-Лейк-Сити в рамках 8-го этапа Кубка мира по биатлону сезона 2018/19 вовремя.

Немного ранее выложенной публикации, Сергей Белозеров - советский и российский тренер по спортивной акробатике, а также заслуженный тренер России, назвал опоздание Гараничева на гонку нарушением дисциплины. Кроме комментария тренера, Гараничева высмеяли в социальных сетях, однако несмотря на это, публикация биатлониста нашла и добрые отклики поддержки от поклонников.

«Как так-то. Ну всякое бывает. Отдохни и снова в бой!», «Женя, значит суждено было пропустить эту гонку! Отношение к тебе не измениться! Ситуация просто нелепая получилась! Завтра будь лучше всех!», «Бывает) мы ж не боги, можем ошибаться)», «удивил. Будет что вспомнить, удачи завтра», - пишут подписчики Евгения.

Евгений Александрович Гараничев является бронзовым призером зимних Олимпийских игр 2014 года в индивидуальной гонке, заслуженным мастером спорта России, трехкратным чемпионом России и многократным призер этапов Кубка мира. Спортсмену всего лишь 31 год и поклонники уверены, что у него впереди множество побед, а данная ситуация лишь стала поводом для разговора о нем.