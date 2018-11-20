Россияне Панарин и Малкин возглавили тройку лучших игроков НХЛ
Накануне стали известны имена лучших игроков национальной хоккейной лиги (НХЛ) по итогам очередного дня регулярного чемпионата.
Первой звездой, достойной признания стал 27-летний российский хоккеист Артемий Панарин, выступающий в роли крайного нападающего клуба НХЛ «Коламбус Блю Джекетс», а также бладатель Кубка Гагарина 2015 года в составе СКА. Он известен благодаря своему участию в матче против «Чикаго Блэкхокс» (5:2), где он набрал три очка, а заброшенные шайбы позволили россиянину записать на свой счет 300-е очко в лиге.
Канадский хоккеист Трэвис Конечны стал вторым на пьедестале звезд. Конекни является профессиональным хоккеистом, выступающим на позиции центрального нападающего за клуб Национальной хоккейной лиги «Филадельфия Флайерз». В этот раз ему удалось оформить дубль в игре с «Детройт Ред Уингз» (6:5 ОТ), что стало причиной его нагрянувшего звездного часа.
И замыкает тройку лидеров россиянин Евгений Малкин - хоккеист, центральный нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» и сборной России, трехкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Питтсбург Пингвинз», двукратный чемпион мира, участник трех Олимпийских игр и заслуженный мастер спорта России. На его счету три очка в матче с «Калгари Флэймз» (4:5).
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