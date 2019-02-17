Скончался ветеран приморского баскетбола Сергей Медведев

16 февраля ушел из жизни приморский баскетболист Сергей Медведев. Бывалый баскетболист скончался из жизни в день своего 60-летия. Причиной смерти стала затянувшаяся болезнь, об этом сообщили представители пресс-службы БК «Спартак-Приморье».

В 43 года он закончил карьеру игрока, однако не перестал принимать участие в турнирах ветеранов и обучении нового, подрастающего поколения.

16 июля 2016 года, на YouTube-канале SpartakBasket было выложено видео с описанием «Ветеран приморского баскетбола, чемпион РСФСР, мастер спорта СССР Сергей Леонидович Медведев провел одно из занятий Летней школы «Спартак-Приморье» во Владивостоке.

В сообщении пресс-службы сказано о том, что Сергей Медведевобладал такими чертами, как отзывчивость и искренность, он был человеком с доброй душой, а также преданным другом, на которого всегда можно было положиться. Его коллеги по БК «Спартак-Приморье» приносят свои соболезнования родным и близким спортсмена, и скорбят вместе со всей баскетбольной ответственностью.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко так же поспешил выразить свое соболезнование. Он назвал Сергея Медведева – легендой и подчеркнул, что ушел из жизни величайший из игроков.

Сергей Медведев был мастером спорта СССР и членом молодежной сборной РСФСР. Не многие знают, что его голос еще до 2018 года шел нога в ногу с трансляциями домашних матчей приморского клуба.

На данный момент дата и место захоронения неизвестны, об этом сообщится позже.