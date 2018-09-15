Кубок «Газпром» по художественной гимнастике им. Алины Кабаевой прошел в спорткомплексе «Лужники»
Накануне в «Олимпийском комплекс „Лужники“» - крупнейшем спортивно-развлекательном комплексе в России и Европе, прошло соревнование за кубок чемпионок «Газпром» по художественной гимнастике имени Алины Кабаевой - российской спортсменки, общественного и политического деятеля, менеджера, а с сентября 2014 года - Председателя совета директоров холдинга «Национальная Медиа Группа», а также возглавившая с 2016 года совет директоров ЗАО «Спорт-Экспресс».
Участники мероприятия поразили не только своими спортивными талантами, но выбором музыки и костюмов, придавшим выступлению незабываемых красок и живости.
Главный приз забрала российская художественная гимнастка, а также член сборной команды России Дина Аверина. Это неудивительно, поскольку девушка является всецелым победителем а сфере свой деятельности, она: заслуженный Мастер Спорта, восьмикратная чемпионка мира, в том числе двукратная абсолютная чемпионка мира, трехкратная чемпионка Европы и абсолютная Чемпионкой России.
Вместе с ней на пьедестал поднялись россиянки Александра Солдатова и Арина Аверина - российские гимнастки, а также члены сборной команды России.
Кубок – это в своем роде репетиция чемпионата мира, который пройдёт в сентябре 2019 года, в Баку.
На показе зрители увидели не только новые программы, это были полноценные спектакли. Была задействована музыка Шопена, Чайковского и Игоря Крутого. Данная идея столь высокого и сложного уровня принадлежит тренеру Ирине Винер-Усмановой. Сама же российский тренер по художественно гимнастике назвала выступление своих подопечных «сыроватым». В свою очередь Дина Аверина сказала следующее: «Я всегда к себе строга. И очень рада, что наконец вышла и показала новую программу. Рада, что получила эмоции от выступления. Я обожаю выступать».
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