Главное баскетбольное событие года пройдет в Москве при поддержке ВТБ
Уже сегодня, 17 февраля 2019 года, в столице России пройдет самое главное баскетбольное мероприятие года - Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ. Впервые после открытия, ВТБ арена примет к себе лучших игроков, которые были отобраны в ходе голосования фанатов и средств массовой информации. Они сойдутся в самой долгожданной баскетбольной битве.
Кроме главнейшей игры между двумя командами - «Звездами России» и «Звездами Мира», пройдет поединок знаменитостей, включающий в себя: игру молодых звезд, конкурсы по броскам сверху, состязание 3-очковых бросков и конкурс слэм-данков в большом перерыве.
Слэм-данк (throw down) в баскетбольной сфере – это такой вид броска, во время которого игрок выпрыгивает вверх и одной или двумя руками бросает мяч сквозь кольцо сверху вниз. Такой бросок оценивается, как и обычный — в 2 очка. Впервые термин «слэм-данк» был употреблен употребил Чиком Хернем - комментатором «Лос-Анджелес Лейкерс». До этого бросок называли dunk shot.
ВТБ Капитал Управление инвестициями станет партнером слэм-данков. Каждому из участников будет предоставлено по две попытки на первом этапе и еще по две попытки исполнят два участника финала. Известно, Владимир Потапов - глава ВТБ Капитал Инвестиции, лично вручит лауреату конкурса чек на 500 тысяч рублей.
Данная игра станет уже третьей в истории существования Единой лиги ВТБ. Сама же лига празднует открытие десятого сезона. В процессе идет подготовка к шоу мирового уровня. На роль ведущего взяли Ивана Урганта - российского актера, а также обладателя остроумного юмора, самого талантливого ведущего на телевидении, как говорит о себе сам Иван. В роли хадлайнера выступит группа «Каста».
Матч Всех Звезд Единой лиги ВТБ – это мероприятие, которое объединит всех зрителей, предоставив им возможность стать частью грандиозного спортивного праздника.
- SafeMySQL: You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MariaDB server version for the right syntax to use near ') AND p.date >= '2019-02-17 10:01:21' - INTERVAL 4 DAY AND p.date < '2019-02-17 ' at line 1. Full query: [SELECT p.id, p.autor, p.date, p.short_story, p.full_story, p.xfields, p.title, p.category, p.alt_name, e.news_read FROM `dle_post` p LEFT JOIN `dle_post_extras` e ON (p.id=e.news_id) WHERE approve AND category NOT regexp "[[:<:]](6)[[:>:]]" AND p.id NOT IN () AND p.date >= '2019-02-17 10:01:21' - INTERVAL 4 DAY AND p.date < '2019-02-17 10:01:21' ORDER BY e.news_read DESC LIMIT 0, 6]