Гаэль Монфис вышел победителем из поединка с Медведевым

Исходом полуфинального турнира в Роттердаме, стала победа французского теннисиста Гаэля Монфиса – 4:6, 6:3, 6:4. Монфис решил прокомментировать поединок и свою победу над Даниилом Медведевым.

Теннисист рассказал, что матч был очень непростым с физической точки зрения. Некоторые розыгрыши затянулись, а темп был слишком высоким. Монфис признался, что ему было тяжело на протяжении всего состязания. Не обошлось и без советов тренера, без которых скорее всего не было бы этой победы. Монфис постоянно старался давить на Медведева, однако тот не из тех игроков, кому легко навязать свои правила игры. «Даниил прекрасно двигался», - заметил Монфис.

Благодаря тактике и хорошей физической подготовке, Гаэлю Мофису удалось реализовать свой план в действие и одержать победу.

В финале, нынешний победитель может сойтись в соревновании или с соотечественником Жо-Вильфридом Цонгой, или с россиянином Даниилом Медведевым. На кону стоит приз в € 2 098 480.

Гаэль Монфис - французский профессиональный теннисист; полуфиналист двух турниров Большого шлема в одиночном разряде; победитель семи турниров ATP в одиночном разряде; бывшая седьмая ракетка мира в одиночном разряде; двукратный финалист Кубка Дэвиса в составе национальной сборной Франции; бывшая первая ракетка мира в юниорском рейтинге; победитель трёх юниорских турниров Большого шлема в одиночном разряде; финалист одиночного турнира Orange Bowl.