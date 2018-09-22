Российский бизнесмен Петров станет вице-президентом «Монако»

Сегодня, 19:36 \\ Спорт

В совете директоров французского футбольного клуба «Монако» утвердили кандидатуру Олега Петрова, который станет сменщиком Вадима Васильева на посту вице-президента.

 

Напомним, что недавно в «Монако» уволили другого российского бизнесмена Вадима Васильева. Он проработал в клубе около 6 лет. Его увольнение не было запланировано, однако команда показывает невыразительные результаты. И многочисленные смены тренеров не помогают клубу подняться вверх по турнирной таблице.

В ходе сезона «Монако» дважды сменил главного тренера. Сперва в отставку был отправлен Леонарду Жардим, а на его место руководство клуба назначило Тьерри Анри. Но вскоре Анри был уволен, а Жардим вернулся на должность главного тренера.

Клуб делает громкие трансферы за большую стоимость, но всё равно у «Монако» ничего не получается и они на данный момент занимают 18 место после 24 игр.

 

Хотя ещё несколько лет назад эта команда была в списке претендентов на победителя Лиги Чемпионов. Они 8 раз за всю историю становились победителями чемпионата Франции, 7 раз серебряными призёрами и 12 раз бронзовыми. 1 раз играли в финале Лиги Чемпионов и 1 раз в финале Лиги Европы. Хоть команда ни разу не выиграла международных турниров, но её никогда не списывали со счетов и считали «крепким орешком».

А сейчас команду никто не воспринимает всерьёз и они не борются ни за один трофей. Именно из-за такой ситуации, руководство решило сменить вице-президента клуба. Они рассчитывают, что команда вернётся на былые высоты и составит конкуренцию другим грандам мирового футбола.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Фролов
Главное за неделю

«Все-таки едут в Японию»: Алина Загитова и Елизавета Туктамышева примут участие в ледовом шоу «Stars on ice»

Известные фигуристки Алина Загитова и Елизавета Туктамышева станут участницами туристического шоу по фигурному катанию «Stars on ice», которое было создано IMG. Данная информация была сообщена на...

В Петербурге проведут принудительную вакцинацию от кори

 В комитете по здравоохранению правительства Петербурга намерены проверить все причины,...

Ди Мария рискует пропустить ответный матч ПСЖ с МЮ

 Вчера ночью состоялся футбольный матч 1/8 финала Лиги Чемпионов между командами...

Стали известны результаты вскрытия Майкла Джексона

 Вопреки протесту членов семьи знаменитого музыканта, возродившийся вокруг его личности...

Скончался четырехкратный чемпион СССР Виталий Хмельницкий

 Виталий Хмельницкий ушел из жизни 13 февраля, на 76-м году жизни. Об этом сообщили на...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ