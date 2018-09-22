Российский бизнесмен Петров станет вице-президентом «Монако»

В совете директоров французского футбольного клуба «Монако» утвердили кандидатуру Олега Петрова, который станет сменщиком Вадима Васильева на посту вице-президента.

Напомним, что недавно в «Монако» уволили другого российского бизнесмена Вадима Васильева. Он проработал в клубе около 6 лет. Его увольнение не было запланировано, однако команда показывает невыразительные результаты. И многочисленные смены тренеров не помогают клубу подняться вверх по турнирной таблице.

В ходе сезона «Монако» дважды сменил главного тренера. Сперва в отставку был отправлен Леонарду Жардим, а на его место руководство клуба назначило Тьерри Анри. Но вскоре Анри был уволен, а Жардим вернулся на должность главного тренера.

Клуб делает громкие трансферы за большую стоимость, но всё равно у «Монако» ничего не получается и они на данный момент занимают 18 место после 24 игр.

Хотя ещё несколько лет назад эта команда была в списке претендентов на победителя Лиги Чемпионов. Они 8 раз за всю историю становились победителями чемпионата Франции, 7 раз серебряными призёрами и 12 раз бронзовыми. 1 раз играли в финале Лиги Чемпионов и 1 раз в финале Лиги Европы. Хоть команда ни разу не выиграла международных турниров, но её никогда не списывали со счетов и считали «крепким орешком».

А сейчас команду никто не воспринимает всерьёз и они не борются ни за один трофей. Именно из-за такой ситуации, руководство решило сменить вице-президента клуба. Они рассчитывают, что команда вернётся на былые высоты и составит конкуренцию другим грандам мирового футбола.