Скончался четырехкратный чемпион СССР Виталий Хмельницкий

Виталий Хмельницкий ушел из жизни 13 февраля, на 76-м году жизни. Об этом сообщили на официальном сайте представители украинской команды.

Виталий Хмельницкий – заслуженный советский и украинский футболист, выполнявший роль крайнего нападающего. В 1963 году получил звание мастера спорта, а в 2013 году стал заслуженным работником физической культуры и спорта Украины.

Карьеру футболиста Виталий Григорьевич начинал в 1962 году, в команде класса «Б» «Азовсталь» в Жданове. Спустя какое-то время он был получил приглашение от Олега Ошенкова перейти в донецкий «Шахтер» и принял его. В «Шахтере» Хмельницкий освоил свой коронный трюк - удар головой по низко летящему мячу в прыжке «рыбкой», этому его научил один из тренеров клуба Иван Павлович Бобошко. По истечению двух лет, футболист переходит в киевское «Динамо».

Именно находясь в составе «Динамо» он стал четырехкратным чемпионом СССР. Это были его самые успешные годы, начиная с 1965 по 1972 год.

Хмельницкий поучаствовал в 20 матчах и забил 7 голов за сборную СССР. Он был участником чемпионата мира в 1970 году, хоть и не попал на него в 1966 году. Причиной стало решение тренера Н. Морозова, вместо него поехал Валерий Поркуян – другой игрок «Динамо».

С 1973 по 1974 годы Хмельницкий работал главным тренером черкасской команды «Гранита», а с 1978 по 1979 тренировал «Кривбасс».

Среди его выдающихся учеников есть - Сергей Заец, Юрий Дмитрулин, Илья Цымбаларь.

Мало кому известная информация, но Виталий Хмельницкий был участником прощального матча Л. Яшина, и является автором первого гола сборной СССР в игре.

О дате и месте погребения футболиста будет объявлено позже.



