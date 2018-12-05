Первый в истории матч в СИЗО с участием звёзд российского футбола

14 февраля, в «День всех влюбленных», что важно, состоится самый необычный футбольный матч в истории России. Игра пройдет на территории следственного изолятора «Бутырка» в Москве. Главным участником встречи станет полузащитник «Краснодара» Павле Мамаев, который ждет суда и обвиняется в нанесении телесных повреждений сразу в двух случаях и в хулиганстве.

В сети появились эксклюзивные подробности формата, в котором пройдет поединок.

Игра состоится на поле размером 15 на 30 метров, что примерно приближено к условиям игры в мини-футбол. В командах будет по шесть игроков – по пять полевых футболиста и по одному вратарю. Команды проведут на поле два тайма по 20 минут.

Павел Мамаев сможет играть только со своими сокамерниками и только против своих сокамерников. Пересекаться с заключенными других камер Павлу Мамаеву просто запрещено. При всем желании он не смог бы сыграть ни с Кокориным в одной команде, ни против своего друга.

Никакого матча с надзирателями по мотивам известного фильма «Костолом» с участием Винни Джонса тоже не состоится, хотя раньше о такой возможности говорили в самой Федеральной службе исполнения наказаний. Обвиняемые будут играть с обвиняемыми. Играть будет не только камера Мамаева. Возможность погонять мяч на свежем воздухе получат и другие заключенные.

Все это действо будет проходить в рамках «прогулки» заключенных СИЗО – единственной активности, которая доступна для них на территории следственного изолятора на свежем воздухе.

Этот матч будет уникальным для нашей страны. Никогда ранее заключенные СИЗО в футбол не играли. В колониях заниматься спортом можно свободно, но в СИЗО физическая активность ограничивается временем, отведенным обвиняемым на работу в спортивном зале.

Эта игра по задумке организаторов – лишь первая ласточка. В теории все это может перерасти в куда больший проект по развитию спортивных мероприятий в следственных изоляторах нашей страны.

Поиграть в футбол мог бы и другой футболист, который проходит по тем же делам, что и Мамаев – его друг Александр Кокорин. Однако адвокаты футболиста советовали тому воздержаться от этой акции. Видимо, все дело в травме колена, которую Александр получил год назад, и благодаря которой защита хочет вытащить игрока из СИЗО хотя бы под домашний арест.

В то же время никакая травма не препятствует игре младшего брата нападающего питерского «Зенита» Кирилла Кокорина, который на любительском уровне играл за московскую «Барсу», а также его друга Александра Протосовицкого, в прошлом тоже футболиста-любителя. Пока неизвестно, примут ли они участие в матче, но шансов на это мало.