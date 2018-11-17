Чок и Бейтс покорили четыре континента танцами на льду и одержали победу

Сегодня, 10:32 \\ Спорт

Спортсмены из Америки, Азии, Африки и Австралии поборолись за звание лучшей танцевальной пары на льду.

 

Победу одержала пара из Америки Мэдисон Чок и Эван Бейтс. Их танцевальный дуэт поразил жюри в коротком и произвольном танце. Спортсмены взяли золото, набрав 207, 42 балла.

Как известно, несколько лет назад Медисон на одной из тренеров повредила лодыжку, которую пришлось оперировать. Но это не помешало девушки вустпить в полную силу и занять высшую ступень на пьедестале со со своим партнером по танцам. Канадцам немного не хватило до победы. Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже получили серебро – 203, 93 балла. Еще одной паре из Канады досталась бронза - Пайпер Гиллес и Поль Пуарье набрали 202, 45 баллов.

12 февраля соревнования завершились показательными выступлениями команд.

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