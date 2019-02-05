Загитова призналась, что несколько раз пыталась бросить фигурное катание

16-летняя олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова призналась, что неоднократно пыталась покинуть спорт.

Как сообщает Sport24, Алина Загитова, стремительно взошедшая звезда фигурного катания, предпринимала несколько попыток отказаться от профессиональной спортивной карьеры, чтобы вместе с другими обычными детьми дурачиться, играть и просто так кататься на катке с друзьями. Однако в один из таких моментов будущая звезда фигурного катания осознала, какую важную роль для неё играет спорт, и продолжила свои усиленные тренировки, которые вскоре начали приносить ей одну победу за другой.

Также фигуристка поведала о своей жёсткой диете во время участия в Олимпийских играх 2018 года. По её словам, в этот сложный период она даже воду не могла пить, а просто полоскала ею рот. Однако сейчас она придерживается правильного питания с заботой о собственном здоровье.

В скором времени Алину Загитову ожидает участие в чемпионате мира в Японии. Стоит отметить, что Япония очень полюбилась спортсменке с самого первого визита.