Медали для Олимпийских игр 2020 будут изготовлены из переработанных смартфонов

Сегодня, 13:44 \\ Спорт

Несмотря на необычное средство производства, комитет уже собрал 4 тонны серебра и 30кг золота стоимостью в 3млн долларов.

 Япония официально объявила, что отольёт медали для Олимпийских игр 2020 года из переработанных смартфонов, ноутбуков и других гаджетов. В Токио сообщают, что цель почти достигнута, так как уже собрано собрав почти 48 000 тонн электронных отходов. Комитет уже собрал бронзы на 2700кг, серебра, на 4100кг и золота на 30кг, что на в среднем на 90% соответствует требованиям и в общем стоит 3 миллиона долларов. Олимпийский комитет требует, чтобы золотые медали содержали не менее шести граммов золота и 92,5 процента серебра.

Многие гаджеты были переданы в магазинах NTT Docomo, а другие были собраны в почтовых отделениях и других общественных местах. В то время как золотые и серебряные цели просто стесняются исходной цели, программа продлится до 31 марта, и Токио говорит, что будет достаточно, чтобы поразить цель. На Играх 2016 года в Рио было вручено более 900 медалей весом более 500 кг. Золотые медали на Олимпийских играх в Пьеньчане 2018 года стоили около 570 долларов каждая. Токийский олимпийский комитет представит свой дизайн медали 2020 года ориентировочно этим летом.

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Автор - Василий Жожев
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