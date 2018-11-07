Российская хоккейная сборная одержала победу над Финляндией

Финская команда приехала в Ярославль 4 февраля, что дало им время восстановиться, в отличие от российской, которая прилетела лишь накануне матча. 7 февраля в 19:30 состоялся матч между сборными командами России и Финляндии на третьем этапе Еврохоккейтура. Игра проходила на заполненной до отказа «Арене-2000» в городе Ярославль, все 9046 билетов были распроданы еще за неделю до начала матча.

Для символического вбрасывания на лед вышли Владислав Третьяк и первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Уже на 29-й секунде матча финская команда «прошила» ворота нашего голкипера, забил первую шайбу, что ошеломило всех присутствующих на ледовой арене. Однако дисциплинированность российской сборной позволила сравнять счет на 5-й минуте первого периода.

К концу матча счет также оставался равный — «2:2». В дополнительное время российские хоккеисты не смогли реализовать большинство. Далее последовала серия буллитов, результат которых 1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0. Победную шайбу забросил Кагарлицкий, в то время как голкипер российской команды Коновалов спас ворота от атаки финнов. По итогам буллитов счет матча 3:2 в пользу российской сборной.

Следующая игра предстоит со Шведской сборной, она состоится 9 февраля на арене «Ховет» в Стокгольме. Начало — в 17.30 по московскому времени.