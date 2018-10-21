Месси купил самолет за 15 млн долларов для полетов из Испании в Аргентину

Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба «Барселона» Лионель Месси купил частный самолет за 15 миллионов долларов США чтобы летать с семьей из Испании в Аргентину.

Небольшой лайнер 2004 Gulfstream V, купленный в США, рассчитан на комфортное пребывание на борту 16 пассажиров. В самолете есть просторная спальня, две ванные комнаты и две кухни.

На хвост нанесена цифра 10 – именно под этим номером Месси играет за каталонский клуб. На ступеньках увековечены имена самого футболиста, его жены Антонеллы и их детей — Тьяго, Чиро и Матео.

В нынешнем сезоне Лионель Месси принял участие в семнадцати матчах, забил семнадцать голов и сделал десять результативных передач в тринадцати матчах испанского чемпионата по футболу, известного также как Примера Дивисьон (исп. Primera División)