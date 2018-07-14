Российские актеры и блогеры назвали лучшие новогодние фильмы

До Нового года осталось 22 дня, а это значит, что пора задуматься не только над тем, где встречать 2019 год, но и пополнить свой список самых популярных новогодних фильмов, которые можно будет посмотреть на длинных зимних выходных. Своими предпочтениями поделились известные российские актеры и топовые блогеры YouTube.

Ничего удивительного, что бесспорным лидером и самым любимым новогодним фильмом оказалась бессмертная мелодрама Эльдара Рязанова о истории отношений обаятельных Жени Лукашина и Нади Шевелевой «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Блогер BadComedian (настоящее имя – Евгений Бажанов), больше всего любит фильм «Со мной вот что происходит» режиссера Виктора Шамирова. По его мнению, картина пропитана «лиричностью и меланхоличной атмосферной, при этом очень новогодняя». Также он пересматривает сериалы «Осторожно, модерн!» и «33 квадратных метра». В этот список попал и фильм «Крепкий орешек», атмосфера которого для BadComedian – новогодняя. Помимо этого, советские картины «Вечера на хуторе близ Диканьки» и «Джентльмены удачи» также могут сделать уютный предпраздничный вечер еще более атмосферным.

Звезда сериала «Физрук» Даниил Вахрушев рассказал, что он каждый раз перед Новым годом устраивает киномарафон и пересматривает фильмы «Один дома» и «Один дома 2».

Актер Павел Прилучный, известный всей стране по роли Игоря Соколовского в сериале «Мажор» признался, что новогодним настроением его заряжают фильмы «Елки», «Ирония судьбы, или с легким паром!» и «Один дома».

По словам актера Ивана Моховикова, снявшегося в сериале «Солдаты» и «Журов», у него с праздником ассоциируется картина «Ирония судьбы, или с легким паром!».

Виктор Логинов - всеми любимый Гена Букин из сериала «Счастливы вместе», который выходил на телеканале ТНТ с 2006 по 2013 год, считает лучшими новогодними фильмами советскую музыкальную картину «Чародеи» с Александром Абдуловым в главной роли и «Иронию судьбы, или с легким паром!».

Известный по сериалу «Универ» актер Станислав Ярушин отметил серию фильмов «Назад в будущее» о путешествиях во времени школьника Марти при помощи машины времени, собранной профессором Брауном. По его словам, в «каникулы» он предпочитает смотреть фильмы о путешествиях во времени.