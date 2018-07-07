Кевин Фейдж намекнул на слияние «Людей-Х» с киновселенной Marvel

Главный человек в Marvel Studios сказал, что «Люди-Х: Тёмный феникс» преподнесёт неожиданный сюжетный поворот.

При рассмотрении сценария к «Тёмному фениксу» Кевин Фейдж заявил, что в Marvel Studios планируется непосредственное влияние на вселенную Людей-Х в будущем. «Тёмный феникс» обязательно закончится взрывом, который повлияет не только на мутантов в фильме, но и на расширенную киновселенную. Поэтому небольшая отсылка может стать идеальным первым шагом для потенциального кроссовера вселенных.

Что же до грядущего фильма, то он будет рассказывать о команде «Людей-Х» в 90-х годах, когда Джин Грей пришлось бороться с невероятными силами, полученными ею во время полета в космос. Эти силы начинают превращать ее в «Тёмного Феникса». Профессор Ксавье и его группа молодых героев-мутантов должны столкнуться с чудовищной силой своего друга. Фильм может стать эпическим завершением франшизы.

Может понадобиться время, прежде чем полное слияние между двух вселенных совернится. Киностудия Fox всё ещё имеет фильмы-спиноффы, такие как «Сила Х», «Новые мутанты» и «Гамбит». Возможно, что именно благодаря таким спиноффам слияние пройдёт максимально быстро и безболезненно.

Выход «Тёмный феникса» намечен на 7 июня 2019 года.