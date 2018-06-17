Сати Казанова рассказала о методах восстановления сил

Известная исполнительница Сати Казанова поделилась со своими поклонниками методами восстановления сил и рационом в еде. Также девушка рассказала о своем молчании длительностью в несколько дней.

Сати решила использовать древнюю практику, применяемую для очищения сознания в йоге. Данная методика применяется не только для очищения, но и для отдыха от постоянных разговоров и суеты. Певица считает, что таким образом человек сможет услышать себя разобраться в своих мыслях.

Медитация является каждодневным занятием в жизни исполнительницы. Более того, она приравнивает его к походу в душ или же чистке зубов. Также девушка использует различные дыхательные упражнения. Муж во всем поддерживает свою супругу и пробует развиваться в медитации вместе с ней перед сном.

Сати Казанова поделилась и своим рационом. Певица отказалась от мучного и стала вегетарианкой. Она не употребляет продукты животного происхождения, а также молоко. В детстве Сати испортила свой желудок и впредь старается следить за тем, что она ест.

Ранее певица Сати Казанова вместе с другими известными личностями приняла участие в видеоролике, который рассказывает о любви к столице. Участники говорят свои мысли о Москве и выражают свою любовь.