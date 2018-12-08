Актриса Ума Турман присоединилась к протестам в Париже

Звезда Голливуда Ума Турман оказалась в центре акций протеста «желтых жилетов» в Париже. Актриса выложила в Instagram фото, где она запечатлена на фоне протестующих в центре французской столицы. Снимок Ума Турман подписала так: «Париж сегодня. Дымовые шашки и силовики повсюду».

Напомним, что массовые протесты «желтых жилетов» начались в Париже в середине ноября. Недовольные повышением цен на топливо граждане вышли на улицы, стали поджигать автомобили, устраивать погромы и конфликтовать со стражами порядка. Сильно пострадала одна из главных туристических достопримечательностей Парижа - Триумфальная арка. Французские власти были вынуждены закрыть памятник на реставрацию. Участники протестных акций выходят на улицы в светоотражающих жилетах, которые являются неотъемлемым атрибутом французских водителей.

Несмотря на то, что правительство страны прошло протестующим на встречу и премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил мораторий на 1,5 года на повышение цен на топливо, «желтым жилетам» этого оказалось недостаточно. Они отвергли это нововведение и назвали его «насмешкой над французами».

Власти стягивают в столицу дополнительные силы и вводят в город бронетехнику. Также МИД Франции сделал заявление, что число задержанных во время протестов в Париже в субботу составило более 1,55 тысяч человек. Это является беспрецедентным количеством в истории страны.

Ума Турман — американская актриса и бывшая модель. Известность к ней пришла после съемок в фильме Квентина Тарантино «Криминальное чтиво». За роль Мии Уоллес она была номинирована на премии «Оскар», «Золотой Глобус» и BAFTA и окончательно закрепила за собой статус звезды Голливуда. В 2019 году мы увидим Ума Турман в мистической драме «Потайные комнаты» от стримингового сервиса Netflix.

Интересный факт: в честь актрисы названа российская нижегородская группа «Uma2rmaH», одна из их первых композиций которой была посвящена Ума Турман.