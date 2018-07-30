Директор Лещенко рассказал о самочувствии артиста после госпитализации

Концертный директор артиста Олег Дмитриев прокомментировал сообщение о срочной госпитализации Льва Лещенко. По его словам, произведенный осмотр медиков показал, что жизни и здоровью певца ничего не угрожает.

Директор певца рассказал, что Лев Лещенко самостоятельно отправился к врачам в медицинское учреждение, опровергнув информацию о том, что артист был срочно госпитализирован. По словам Олега Дмитриева, Лещенко позвонил ему и сообщил о плохом самочувствии.

Концертный директор певца отметил, что ничего страшного не произошло, он «жутко переутомился» из-за плотного графика мероприятий. Медики осмотрели артиста, сделали укол и настояли на том, чтобы Лев Лещенко отдыхал, высыпался и приходил в себя до утра, оставаясь в больнице. Сам артист также рассказал, что чувствует себя хорошо и уже планирует ближайшие мероприятия, одно из которых состоится уже 10 декабря: певец выступит на концерте памяти композитора Владимира Шаинского в Кремлевском дворце.

Напомним, ранее сообщалось о том, что народный артист РСФСР Лев Лещенко был экстренно госпитализирован в Москве прямо с концерта, где должен был выступать на конкурсе «На благо мира». Певцу внезапно почувствовал себя плохо, находясь за кулисами.