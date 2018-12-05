СМИ: Меган Маркл может родить раньше запланированного срока

Беременность 37-летней Меган Маркл все сильнее и сильнее привлекает внимание общественности и СМИ. На фото, которые папарацци удалось сделать на выходе из церкви святого Луки в Лондоне, заметно, что живот у герцогини Сассекской для ее предполагаемого срока в 5-6 месяцев очень большой. У СМИ закралось подозрение, что они ошиблись с расчетами, и маленький принц или принцесса появится на свет раньше запланированного срока.

После публикаций новых фото общественность предполагает, что ребенок родится уже в феврале.

Напомним, официально о беременности Меган было объявлено в октябре. Тогда эксперты подсчитали, что ориентировочно первенец у герцогов Сассекских появится весной 2019 года. Вполне возможно, что такой нестандартный объем живота связан с тем, что у пары будет двойня. Эта ставка в Букмекерских конторах в Лондоне является одной из самых популярных.

Также ранее стало известно, что Меган Маркл не хочет продолжить традицию, положенную принцессой Дианой, которая родила своих сыновей в госпитале, а хочет рожать дома. Это вызвало волну осуждения в СМИ: Маркл, несмотря на то, что она выглядит потрясающе, все-таки является 37-летней женщиной, и при родах могут возникнуть осложнения и ситуации, когда помочь будущей маме в домашних условиях просто не смогут или не успеют.