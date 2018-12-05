Ляйсан Утяшева восхитила поклонников шикарным платьем

Известная телеведущая шоу "Танцы на ТНТ" появилась на съемках в необычном наряде. для представления участников Ляйсан Утяшева вышла на сцену проекта в нежно-лиловом платье и туфлях лодочках.

Телеведущая опубликовала в своем профиле социальной сети Instagram снимок с последнего эфира телешоу. Ляйсан не забыла указать, что авторство наряда принадлежит ателье Studio28/11. Артистка всегда восхищает поклонников своим утонченным и элегантным вкусом. Этот образ также не стал исключением. Фанаты наперебой принялись отпускать комплименты в адрес как самой телеведущей, так и ее наряда. «Платье шикарное!», «Платье роскошное! Вами и Валерией любовалась. Крой изучила, можно шить», комментируют восторженные пользователи интернета.

Напомним, ранее стало известно, что Утяшева в ходе интервью назвала всех, кто не умеет готовить, «недоженщинами». Гимнастка уже 6 лет находится в счастливом браке с Павлом Волей. Ляйсан рассказала, что нужно, чтобы сохранить крепкие отношения. По ее убеждению, любая женщина должна уметь готовить.